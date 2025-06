Sicurezza nei presidi sanitari | c' è la convocazione per la firma del protocollo in Prefettura

Il prossimo martedì 24 giugno alle ore 10.30, presso il Palazzo di Governo di Salerno, si terrà la firma del protocollo “Sicurezza nei presidi sanitari”. Un passo importante per rafforzare l’attenzione e le misure di tutela in ambienti fondamentali per la comunità. Questo incontro, convocato dal Prefetto Francesco Esposito, vedrà la partecipazione di figure chiave del settore sanitario e istituzionale, sottolineando l’impegno condiviso per garantire standard elevati di sicurezza.

E' in programma per martedì 24 giugno, alle ore 10.30, presso il Palazzo di Governo, la sottoscrizione del protocollo "Sicurezza nei presidi sanitari" tra il Prefetto di Salerno Francesco Esposito, il direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale Gennaro Sosto e il direttore generale.

