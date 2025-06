Sicurezza Morrone Lega | I rinforzi ci sono intanto la sinistra controlli i territori e gli stranieri

Arrivano i rinforzi estivi in Romagna: 312 unità tra Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Arma dei Carabinieri, pronti a rafforzare la sicurezza delle tre province. Con una presenza significativa nel Riminese, questa mobilitazione mira a garantire serenità e controllo ai cittadini e ai turisti, mentre le forze di sinistra intensificano i controlli sui territori e sugli stranieri. La sicurezza non si ferma: la regione si prepara a vivere un’estate più sicura che mai.

Arrivano in Romagna i rinforzi estivi per la sicurezza: 312 unità fra Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Arma dei Carabinieri, distribuiti nelle tre province romagnole. Nel riminese il contingente più numeroso: 213 elementi, di cui 64 della Polizia di Stato, 80 della Guardia di Finanza, 76. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Sicurezza, Morrone (Lega): "I rinforzi ci sono, intanto la sinistra controlli i territori e gli stranieri"

In questa notizia si parla di: sicurezza - rinforzi - morrone - lega

Sicurezza, il Sap: "I rinforzi non bastano" - Dopo un inverno segnato da tragici episodi di violenza, tra cui l’omicidio di un giovane e un’aggressione a una poliziotta, il segretario del Sap di Ascoli, Massimiliano d’Eramo, lancia un appello forte e chiaro.

Sicurezza, Morrone (Lega): I rinforzi ci sono, intanto la sinistra controlli i territori e gli stranieri; Arrivano i rinforzi delle forze dell'ordine, Morrone (Lega): Se servono la colpa è delle amministrazioni di sinistra; Intervento congiunto di Polizia Locale e Carabinieri in un edificio inagibile nel post alluvione occupato abusivamente.

Estate calda, arrivano i rinforzi: "In provincia attese 213 divise" - Saranno circa duecento le divise che andranno a potenziare i contingenti riminesi delle forze dell’ordine durante l’estate. Segnala msn.com

Rinforzi estivi: 213 divise in arrivo. Morrone: i comuni facciano loro parte - Fra Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri arriveranno in Romagna 312 rinforzi per la stagione estiva e Rimini con 213 avrà il contingente più numeroso. newsrimini.it scrive