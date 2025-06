Sicurezza idraulica a Campotto lavori per 400mila euro

Un investimento di 400 mila euro per garantire la sicurezza idraulica di Campotto rappresenta un passo fondamentale nella tutela del territorio. La Bonifica Renana ha infatti concluso un intervento strategico, rafforzando il nodo di Saiarino di Argenta con un nuovo manufatto che collega le Casse Campotto e Bassarone. Questa opera migliora la gestione delle acque basse in un'area di grande importanza ambientale e agricola. La sicurezza idraulica, un pilastro per il nostro futuro, si conferma così come priorità assoluta.

Quattrocentomila euro per la sicurezza idraulica. La Bonifica Renana conclude un intervento strategico tra quelli previsti per il ripristino della sicurezza idraulica del nodo di Saiarino di Argenta. Da oggi un nuovo manufatto idraulico collega le Casse Campotto e Bassarone, cioè gli invasi della Bonifica Renana (ampi 535 ettari, con capacitĂ di 15,5 milioni di metri cubi) in cui si concentrano le acque basse di pianura dei suoli situati tra il torrente Idice e il fiume Reno. Si tratta di un’opera strategica, realizzata nell’ambito degli Interventi di urgenza – post alluvione 2023 - per il ripristino della funzionalitĂ dei manufatti per la regimazione delle acque di piena, finanziati dalla struttura governativa di missione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza idraulica a Campotto, lavori per 400mila euro

