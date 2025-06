Sicurezza | fermato nelle strade di campagna tra Crespina e Lorenzana con 6 chili di cocaina

Nelle tranquille strade di campagna tra Crespina e Lorenzana, la Polizia di Stato di Pisa ha smantellato un traffico di droga con il sequestro di 6 chili di cocaina. Questa operazione testimonia l’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e legalità sul territorio. Un esempio concreto di come il lavoro di squadra possa fare la differenza, proteggendo le comunità da minacce invisibili e pericolose.

La Polizia di Stato di Pisa ha intensificato nelle ultime settimane il servizio delle pattuglie riservate al contrasto al traffico di stupefacenti. Nell'ambito di questi operazioni, nei giorni scorsi, agenti della Squadra Narcotici della Squadra Mobile di Pisa hanno intercettato un'auto sospetta.

