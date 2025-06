Siamo sotto assedio da lupi e volpi

Papere, galline e altri animali da cortile sono costantemente in pericolo, mentre Vitangelo e i suoi vicini cercano di proteggere il frutto del loro lavoro e della loro passione. La lotta quotidiana contro questi predatori silenziosi sta trasformando la vita in campagna in una vera e propria sfida di resistenza, dove il coraggio e l’amore per la terra sono più forti che mai.

Non è più una vita tranquilla, quella in campagna. A Recanati in via Chiarino, per Vitangelo Cola, 78 anni, agricoltore da sempre, ogni giorno è una battaglia. Non contro il tempo o la fatica, ma contro nemici silenziosi che arrivano al calar del sole e spesso anche in pieno giorno: lupi e volpi che non lasciano scampo ad animali da cortile né a chi cerca di difenderli. "Siamo sotto assedio, è come vivere in trincea" dice con amarezza. Papere, oche, galline: un pezzetto alla volta, il piccolo allevamento domestico è stato letteralmente sbranato. "L’altra notte è sparita una gallina, qualche giorno prima un’oca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Siamo sotto assedio da lupi e volpi"

In questa notizia si parla di: siamo - sotto - assedio - lupi

Intervista allo chef Andrea Minguzzi: “Ci hanno ucciso Mattia e ora noi siamo sotto scorta” - In questa intervista, lo chef Andrea Minguzzi condivide la dolorosa esperienza di perdita e minacce seguente all'aggressione al suo figliolo Mattia a Istanbul.

Greta Thunberg e 11 attivisti, tra i quali l’attore Liam Cunningham, sono salpati da Catania verso Gaza con la barca Madleen per rompere l’assedio israeliano e portare aiuti. La missione denuncia la crisi umanitaria e chiede alla comunità internazionale di fer Vai su Facebook

Lupi e cinghiali, Alto Molise sotto assedio; «Arezzo città dei lupi» interviene il Comitato “Emergenza lupo”; Gargano, lupi in aumento: mattanza di animali negli allevamenti, Coldiretti chiede misure urgenti.

"Siamo sotto assedio da lupi e volpi" - A Recanati in via Chiarino, per Vitangelo Cola, 78 anni, agricoltore da sempre, ogni giorno è una battaglia. Da msn.com

Lupi e cinghiali, Alto Molise sotto assedio - Come fa questo agricoltore di Carovilli, già attaccato dai lupi nel cortile di casa in pieno giorno e ora al lavoro per proteggersi anche dai cinghiali. Si legge su rainews.it