Si sistema il ponte sul Po stop di un mese alla circolazione ferroviaria Ira dei pendolari | Disastro in vista per la Milano-Genova

Il ponte sul Po chiude per un mese, scatenando l’ira dei pendolari e creando un autentico disastro sulla tratta Milano-Genova. I cittadini e le forze politiche di opposizione si sono mobilitati con un flashmob, esprimendo tutto il loro sdegno per i pesanti disagi previsti tra Pavia e Voghera. Con la chiusura temporanea della linea ferroviaria e i lavori sulla statale, il rischio è una paralisi totale dei traffici e delle routine quotidiane.

Voghera (Pavia), 21 giugno 2025 – Flashmob ieri pomeriggio nei pressi della stazione ferroviaria. Le forze politiche di opposizione, ma soprattutto i pendolari hanno manifestato tutto il loro sdegno sui disagi alla circolazione che si verificheranno sia sulla ex statale 35 vicino al ponte di Bressana sia sulla linea ferroviaria Milano-Genova tra Pavia e Voghera che sarà chiusa completamente dal 21 luglio al 29 agosto. I disagi saranno legati ai lavori che interesseranno l’attraversamento sul Po. “ Lavori di cui il ministero dei trasporti è a conoscenza da anni – ha detto Simone Verni del M5S –, ma non è stato organizzato nulla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Si sistema il ponte sul Po, stop di un mese alla circolazione ferroviaria. Ira dei pendolari: “Disastro in vista per la Milano-Genova”

