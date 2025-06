Si sente male mentre è al supermercato | morto un 50enne

Una giornata drammatica a Salerno: un uomo di 50 anni ha perso la vita improvvisamente nel cuore di un supermercato, colpito da un malore fulmineo mentre faceva la spesa. I soccorsi, nonostante gli sforzi, sono stati vani. La comunità si stringe nel dolore, chiedendosi cosa possa aver causato questa tragedia improvvisa e inaspettata. La sua storia ci ricorda quanto sia fragile la vita e l’importanza di attenzione e prevenzione.

Dramma, oggi pomeriggio, in via dei Greci, a Salerno, dove un cinquantenne è stato colto da un improvviso malore mentre era in uno dei corridoi di un supermercato.  I soccorsi Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimarlo, ma è stato tutto inutile. Il suo cuore. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Si sente male mentre è al supermercato: morto un 50enne

In questa notizia si parla di: supermercato - sente - male - morto

Mariano Olla, trovato morto a 16 anni in mare: la festa in spiaggia finita in tragedia Vai su Facebook

Malore, uomo si accascia mentre fa la spesa: muore al centro commerciale; Salvata dai dipendenti dell'Alì, muore in ospedale; Dipendente del Bennet va ai servizi e si sente male: trovato senza vita in piena notte dalla polizia.

Morto al supermercato, a Voghenza l’addio al 37enne - Ora non abitava più qui, ma per le feste era tornato per trovare i familiari, ma è morto all’improvviso ... Segnala msn.com

Si sente male sul posto di lavoro, morto un 47enne a Quinzano - Fabio Saleri era seduto alla sua scrivania quando ha avuto un malore: inutili i soccorsi, allertati dai colleghi. Si legge su giornaledibrescia.it