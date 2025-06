Si ritrovano a 34 anni dal diploma | Che emozione rivivere la nostra adolescenza

si ritrovano a 34 anni dal diploma, un’emozione senza tempo che riporta le ragazze della terza B dell’Istituto Melozzo di Forlì alle emozioni e ai sogni della loro giovinezza. Dopo oltre tre decenni, hanno condiviso risate, ricordi e momenti speciali in una serata indimenticabile al ristorante pizzeria Il Fienile, dimostrando che l’amicizia vera supera ogni distanza e ogni anno. L'incontro si è concluso con la promessa di non lasciarsi mai più, mantenendo vivo il legame che il tempo non ha indebolito.

Si sono ritrovate per una bella serata insieme dopo 34 anni. Le ragazze della terza B dell'Istituto Melozzo da Forlì che si erano diplomate nel 1991 hanno potuto così incontrarsi e ripercorrere i ricordi di gioventù. L'appuntamento si è tenuto giovedì sera al ristorante pizzeria Il Fienile. Il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Si ritrovano a 34 anni dal diploma: "Che emozione rivivere la nostra adolescenza"

