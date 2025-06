Si rinnova il patto d’amicizia col popolo Saharawi

Mercoledì, il teatro Bismantova si trasformerà in un palcoscenico di solidarietà e amicizia, ospitando una serata speciale dedicata al popolo Saharawi e ai legami duraturi con Castelnovo e l’Appennino. Un’occasione per rafforzare un patto di amicizia che si rinnova nel segno dell’ospitalità e della speranza, con racconti, testimonianze e l’impegno condiviso di sostenere un popolo resistente. La serata si concluderà lasciando un messaggio di speranza e solidarietà ancora più forte.

Il foyer del teatro Bismantova ospiterà mercoledì una serata dedicata al popolo Saharawi e all’amicizia con Castelnovo e l’ Appennino. Un’amicizia di lunga data, nata dall’ospitalità rivolta ai bambini Saharawi nel periodo estivo che torneranno anche quest’anno. La serata vedrà alle 21 la presentazione dell’ associazione Jaima Saharawi e il racconto della storia della popolazione Saharawi con la presenza di Caterina Lusuardi, vicepresidente dell’associazione. Seguirà una serie di racconti, suggestioni e immagini sul viaggio istituzionale per la giornata internazionale dei patti di amicizia che ha visto una delegazione dell’Appennino arrivare a Tindouf (Algeria) a febbraio nei campi profughi Saharawi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Si rinnova il patto d’amicizia col popolo Saharawi

In questa notizia si parla di: saharawi - amicizia - popolo - rinnova

Si rinnova il patto d’amicizia col popolo Saharawi; Cooperazione, il sindaco Pignotti in missione nei campi Saharawi: “Nuovi progetti di accoglienza e solidarietà”; 1984-2024, quarant’anni di amicizia tra Sesto e il Popolo saharawi.

Si rinnova il patto d’amicizia col popolo Saharawi - Il foyer del teatro Bismantova ospiterà mercoledì una serata dedicata al popolo Saharawi e all’amicizia con Castelnovo e l’Appennino. Riporta msn.com

Una serata in amicizia con il popolo Saharawi - Una serata in amicizia in compagnia del popolo Saharawi si terrà il 25 giugno presso il Foyer del Teatro Bismantova ... Come scrive redacon.it