Si possono rimproverare i figli altrui? Il parere della nonna social e la lezione da tenere sempre a mente

Quando i figli altrui si comportano male e i genitori preferiscono non intervenire, ci si trova di fronte a una scelta delicata. La nonna social Flo Rosen, in arte Ask Bubbie, ci ricorda che il rimprovero diretto non √® sempre la strada giusta, ma parlare con fermezza e rispetto pu√≤ fare la differenza. La vera lezione sta nel proteggere i nostri piccoli senza scivolare nel confronto inutile. √ą un equilibrio sottile, ma fondamentale per crescere figli sicuri e rispettosi.

Quando un altro bambino si comporta male con nostro figlio e il genitore non interviene, √® lecito prendere in mano la situazione? La pediatra in pensione Flo Rosen, nota sui social come Ask Bubbie, spiega come affrontare questi momenti delicati: mai toccare, ma parlare s√¨, con fermezza e rispetto se serve a proteggere il proprio figlio. Inutile invece discutere con gli altri genitori: "Se non sanno comportarsi, non li cambieremo certo noi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: social - possono - rimproverare - figli

Internet e social, per i “diversamente giovani“ possono essere d’aiuto - Internet e i social possono aiutare i diversamente giovani. Severini Melograni sottolinea l'importanza dell’esercizio mentale insieme a quello fisico.

Tirate di capelli, spintoni, pugni: genitori si sono picchiati tra le urla disperate dei figli - VIDEO Vai su Facebook

Le relazioni autentiche ai tempi dei social. Intervista a Sarantis Thanopulos; Il trend di TikTok do vita agli audio di mia madre toglie autorevolezza ai genitori? Il parere dell'esperto; Elisabetta Gregoraci: ¬ęSono una mamma amica, ma esigente¬Ľ.

Madre rimprovera figlio che gira video per i social, lui l'accoltella: arrestato a 16 anni - Di fronte alla furia del figlio, la madre ha tentato di disarmarlo, ferendosi alla mano nell'afferrare la lama del coltello. ilmessaggero.it scrive

Madre rimprovera figlio che gira video per i social, lui l'accoltella: arrestato a 16 anni - Secondo quanto ricostruito dai militari, la donna aveva rimproverato il figlio che stava spostando alcuni mobili per creare lo spazio in cui girare un video da postare sui social. Lo riporta ilmattino.it