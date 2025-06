Si giocano lo stipendio su una tennista poi insulti e minacce Avevo un metodo per difendermi | anche Petkovic svela l’odio online degli scommettitori

Il mondo del tennis sta vivendo un’ombra oscura: scommesse clandestine e odio online minacciano la serenità delle star del circuito. Dopo il racconto di Katie Boulter, anche Andrea Petkovic ha svelato come le puntate impulsive e l’astio dei giocatori siano alimentati da scommettitori che mettono tutto in gioco, spesso con conseguenze drammatiche. Un fenomeno che rischia di compromettere la purezza di uno sport amato da milioni. È ora di affrontare questa piaga.

Il vaso di pandora si è aperto. Dopo il racconto di Katie Boulter, anche l’ex tennista professionista tedesca Andrea Petkovic ha raccontato come le scommesse sportive siano la causa principale dell’ odio online rivolto alle star del tennis. Persone che “scommettono l’intero stipendio su una giocatrice” e poi se l’esito non è quello sperato ecco che arrivano “ insulti e parolacce”. In alcuni casi anche minacce. La testimonianza di Petkovic, ex numero 9 del mondo, è significativa: i messaggi spregevoli rivolti alle tenniste (ma pure ai tennisti) non sono un fenomeno recente, ma risalgono anche ai suoi anni da giocatrice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it