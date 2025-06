Si ferma in un tunnel lungo la Gardesana e precipita per cento metri nel lago | la tragica fine di un ciclista

Una tragica fatalità ha sconvolto le splendide rive del Garda: nel cuore di un tratto mozzafiato della Gardesana, un ciclista polacco di 43 anni ha perso la vita precipitando in acqua da oltre cento metri. Un dramma che ci ricorda quanto attenzione e prudenza siano fondamentali in strade così suggestive, ma rischiose. La sua storia ci invita a riflettere sulla fragilità della vita e sulla forza della natura che ci circonda.

Gargnano (Brescia) – Tragedia ieri pomeriggio sulle rive del Benaco: in uno dei tratti più pittoreschi della strada Gardesana, che da Salò porta a Riva del Garda. I fatti sono accaduti a nord di Gargnano, in direzione Limone lungo un tratto di rocce a picco sull’acqua, gallerie inframezzate da aperture di emergenza e spazi a picco sul lago: affacciati su precipizi. Un turista di nazionalità polacca di 43 anni, alle 15.20 circa, è morto dopo essersi fermato in uno degli androni dei tunnel, che si sporge direttamente sulle acque del Benaco. In quel luogo c’è un salto diretto verso la superficie del lago, dove sporgono alcune rocce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it