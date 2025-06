Si chiama Wow È il museo a cielo aperto

Benvenuti nel cuore dell'arte urbana con "Wow 200", il nuovo museo a cielo aperto che trasforma la provincia di Varese in un vero e proprio laboratorio creativo. Collegando città , parchi e laghi, questo progetto innovativo porta l’arte sui muri, esprimendo emozioni e valori universali attraverso 13 opere ispirate a parole significative. Un’esperienza che unisce cultura, natura e comunità , pronta a sorprendere e coinvolgere ogni visitatore...

Un museo a cielo aperto di urban art nascerĂ in provincia di Varese e metterĂ in collegamento la cittĂ capoluogo, il Parco delle 5 Vette e il Lago Maggiore. “Wow” è il nome del progetto, che significa Walls of Words, ovvero muri di parole. Ciascuna delle 13 opere che verranno realizzate sarĂ infatti legata ad una parola. Armonia, Gentilezza, Cura, Amicizia, Condivisione, Speranza, Coraggio, Sapienza, Pace, Giustizia, Uguaglianza, Allegria, Gioia, Bellezza: saranno queste le ispirazioni per i lavori che verranno realizzati da artisti italiani e internazionali. L’idea è promossa dall’associazione On, fondata dal popolare volto televisivo Max Laudadio, in collaborazione con l’artista varesino Andrea Ravo Mattoni, che realizzerĂ il primo "totem" settimana prossima insieme ad un altro nome attivo sul territorio, Refreshink. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it