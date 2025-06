Si cercano le impronte di Kaufmann sul telo che copriva Anastasia | Ha ucciso anche lei

Roma, 21 giugno 2025 – Un mistero che oscilla tra ipotesi e realtà: le autorità investigano sulle circostanze della tragica scomparsa di Anastasia Trofimova. Sul telo che copriva il corpo della giovane sono state trovate impronte di Kaufmann, un dettaglio che potrebbe rivelarsi decisivo. La scena si complica e il sospetto di un coinvolgimento più profondo si fa strada. Le indagini continuano, alla ricerca della verità nascosta dietro questa inquietante vicenda.

Roma, 21 giugno 2025 – Formalmente è solo un’ipotesi investigativa ma gli inquirenti romani sono convinti che Antastasia Trofimova sia stata uccisa. L’ autopsia effettuata sul corpo della giovane russa abbandonato a Villa Pamphili e ritrovato vicino a quello della sua bambina non ha rilevato i segni di violenza ma è vero che il cadavere era in avanzato stato di decomposizione, e non si esclude l’eventualità della cosiddetta ‘ dolce morte ’: Anastasia potrebbe essere soffocata durante il sonno, ad esempio con un cuscino o con un telo. Si procede dunque per duplice omicidio contro Kaufmann, l’americano di 46 anni arrestato in Grecia, già indagato per lo strangolamento della piccola Andromeda, di appena 11 mesi, e ora sospettato anche per la morte della compagna, avvenuta tra i 5 e i 7 giorni prima di quella della bambina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net