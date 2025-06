Si cerca il 78enne Riccardo Barbagallo scomparso ieri nella zona del Katanè

Viene lanciato un appello urgente per ritrovare Riccardo Barbagallo, 78 anni, scomparso ieri mattina nella zona del centro commerciale Katanè. L’uomo, visto l’ultima volta alle 9.50, si è allontanato da solo, suscitando preoccupazione tra familiari e conoscenti. La sua scomparsa, avvenuta in circostanze insolite, ha acceso un forte senso di allarme nella comunità. Tutti sono invitati a contribuire con eventuali segnalazioni: ogni minuto conta per ritrovarlo sano e salvo.

Da ieri mattina non si hanno più notizie di Riccardo Barbagallo, 78 anni. L’uomo è stato visto per l’ultima volta, intorno alle 9.50, nelle vicinanze del centro commerciale Katanè, dove si era recato da solo, un fatto insolito secondo i familiari. Al momento della scomparsa indossava una maglia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Si cerca il 78enne Riccardo Barbagallo, scomparso ieri nella zona del Katanè