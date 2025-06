Si attacca al contatore di un vicino e gli ruba l' energia elettrica scoperta e denunciata la ladra

Una vicenda che ha scosso la comunità locale: una donna del sud della provincia di Frosinone è stata scoperta e denunciata per aver sottratto energia elettrica al vicino, agganciandosi illegalmente al suo contatore. Un’operazione astuta ma rischiosa, conclusa con successo dai carabinieri di Cassino. La scoperta di questa truffa evidenzia ancora una volta l’importanza di vigilare contro i comportamenti illeciti e di tutelare la legalità nel territorio.

Aveva trovato uno stratagemma per non pagare l'energia elettrica in casa, ma è stata scoperta e denunciata. stiamo parlando di una donna residente nel sud della provincia di Frosinone. Nei giorni scorsi, i militari della Stazione Carabinieri di Cassino, al termine di una rapida attività.

