Si amplia il parco mezzi dell’Asst Bergamo Ovest | in arrivo una nuova ambulanza

L’ampliamento del parco mezzi dell’ASST Bergamo Ovest rappresenta un passo importante per garantire un’assistenza sempre più efficace e tempestiva alla comunità. Grazie a una generosa donazione di 86.986 euro, proveniente da Fondazione Istituti Educativi Bergamaschi, Bcc Carate e Treviglio, e Fondazione Cassa Rurale, arriverà una nuova ambulanza che sostituirà un veicolo datato del 2013. Questa iniziativa testimonia il forte impegno delle istituzioni locali nel rafforzare il sistema sanitario, assicurando un servizio di qualità.

Una nuova ambulanza in arrivo all’Asst Bergamo Ovest, finanziata con 86.986 euro grazie alla collaborazione tra Fondazione Istituti Educativi Bergamaschi, Bcc Carate e Treviglio e Fondazione Cassa Rurale. Il mezzo sostituirà un veicolo del 2013 con oltre 268mila chilometri all’attivo. “La donazione è un segnale concreto dell’attenzione che le istituzioni del territorio riservano alla sanità pubblica e ai bisogni della comunità – ha dichiarato Giovanni Palazzo, direttore generale dell’Asst –. Il rapporto tra il nostro ospedale e le realtà locali è un vero punto di forza. Speriamo di proseguire su questa strada, collaborando per rafforzare e innovare i servizi sanitari”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Si amplia il parco mezzi dell’Asst Bergamo Ovest: in arrivo una nuova ambulanza

