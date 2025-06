Sfugge dai genitori e cade in piscina piccolo di 4 anni muore al Papa Giovanni

Una tragedia straziante scuote Bergamo: un bambino di appena 4 anni ha perso la vita dopo essere sfuggito all’attenzione dei genitori e caduto in una piscina a Castrezzato. Un momento di distrazione che si è trasformato in una perdita irrimediabile, ricordandoci l’importanza di massima vigilanza nei momenti di svago con i più piccoli. La comunità si stringe al dolore della famiglia, mentre si chiede come prevenire simili incidenti in futuro.

Bergamo. Un piccolo di 4 anni è morto sabato 21 giugno all’ospedale Papa Giovanni XXIII dopo essere caduto in acqua nel pomeriggio di ieri in una piscina di Castrezzato nel vicino Bresciano. Il piccolo, residente a Rovato, si trovava con la famiglia nel parco acquatico “Tintarella di Luna”. Come riporta l’edizione bresciana del Corriere della Sera, è sfuggito all’attenzione dei genitori, si è avvicinato alla piscina ed è caduto in acqua. Immediate le manovre di rianimazione da parte del personale dell’impianto, in attesa dell’arrivo dei soccorritori. Il piccolo è stato trasportato in elisoccorso in gravissime condizioni al Papa Giovanni dove, dopo aver lottato in sala di Rianimazione pediatrica, non ce l’ha fatta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Sfugge dai genitori e cade in piscina, piccolo di 4 anni muore al Papa Giovanni

IL MALORE | Il piccolo è morto dopo due giorni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato ricoverato in terapia intensiva. Vai su Facebook

