Sfugge al controllo dei genitori e cade in piscina | morto bambino di 4 anni

Tragedia a Castrezzato: un bambino di soli quattro anni ha perso la vita dopo essere caduto in piscina mentre era sotto la sorveglianza dei genitori. La sua innocenza e il suo sorriso si spezzano di fronte a un incidente che ha sconvolto tutta la comunità . Un dramma che ci ricorda quanto sia fondamentale la massima attenzione nei luoghi di svago per prevenire tragedie simili e proteggere i più vulnerabili.

Un bambino di quattro anni è morto dopo essere caduto nella piscina di un parco acquatico a Castrezzato, in provincia di Brescia. Secondo quanto ricostruito finora, il piccolo è sfuggito al controllo dei genitori ed è caduto in piscina senza sapere nuotare. Il bambino è stato soccorso e trasportato in condizioni gravissime all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il tentativo estremo di salvargli la vita si è rivelato però inutile. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sfugge al controllo dei genitori e cade in piscina: morto bambino di 4 anni

Bambino soccorso in piscina: in elisoccorso all’ospedale - A Castiglione della Pescaia, un bambino è stato soccorso in piscina e trasportato d’urgenza in elisoccorso all'ospedale Misericordia di Grosseto.

E' successo in un agriturismo: la piccola sarebbe sfuggita al controllo dei genitori infilando la manina nell'utensile in funzione Vai su Facebook

