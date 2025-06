Sfugge ai genitori e cade in piscina | morto bambino di 4 anni

Un tragico incidente scuote la comunità di Castrezzato, Brescia: un bambino di appena quattro anni, sfuggito ai genitori, cade accidentalmente in piscina e lotta tra la vita e la morte. Nonostante i disperati tentativi di salvarlo, il suo cuore ha smesso di battere presso l’ospedale di Bergamo. Una drammatica tragedia che ci ricorda quanto sia fondamentale la massima attenzione per la sicurezza dei più piccoli.

Purtroppo il bambino di quattro anni caduto in piscina a Castrezzato (Brescia) venerdì pomeriggio non ce l'ha fatta. Il suo cuore ha cessato di battere poche ore fa presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato trasportato in codice rosso. Le sue condizioni erano disperate. . 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Sfugge ai genitori e cade in piscina: morto bambino di 4 anni

