Sfugge ai genitori e cade in piscina ma non sa nuotare | è morto il bambino di 4 anni era ricoverato in Rianimazione a Bergamo

Tragedia sfiora una famiglia a Bergamo: un bambino di soli 4 anni, che non sapeva nuotare, ha perso la vita dopo essere caduto in piscina durante una visita al parco acquatico. Nonostante i tentativi di salvarlo, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente, portandolo alla morte in rianimazione. Un dramma che ci ricorda quanto sia fondamentale la massima attenzione nei luoghi di svago con i più piccoli.

È morto il bambino di quattro anni ricoverato in gravi condizioni a Bergamo dopo essere caduto in una piscina di un parco acquatico. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, 20 giugno, a Castrezzato, in provincia di Brescia, nel centro comunale gestito da Progetto Oasi Srl, come riporta Brescia Oggi. Il bambino si trovava assieme ai genitori, quando all’improvviso sarebbe sfuggito al loro controllo ed è finito in piscina. Il bambino, secondo le prime informazioni, non sapeva nuotare. L’allarme e i soccorsi dei bagnini. A dare l’allarme del bambino caduto in acqua sarebbe stato un altra persona che si trovava in quel punto del parco acquatico, che avrebbe visto il corpo del bambino galleggiare senza muoversi. 🔗 Leggi su Open.online

Castrezzato, in fin di vita bimbo di 4 anni caduto in piscina senza sapere nuotare - Il piccolo di Rovato, caduto in vasca dopo essere sfuggito al controllo dei genitori, è ricoverato in condizioni disperate all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Bambino di 4 anni cade nella piscina di un parco acquatico a Brescia: è gravissimo. Il piccolo era sfuggito al controllo dei genitori - Un bambino di quattro anni è ricoverato all'ospedale di Bergano in gravi condizioni dopo essere caduto nella piscina di un parco acquatico.