Sfugge ai genitori e cade in piscina ma non sa nuotare | bimbo di 4 anni in condizioni disperate

Una tragedia sfiorata a Castrezzato, dove un bambino di appena quattro anni, sfuggito all’attenzione dei genitori, è finito nella piscina senza saper nuotare. Un momento di paura e incredulità, che evidenzia l’importanza di misure di sicurezza più stringenti nelle aree dedicate ai più piccoli. La vicenda ci invita a riflettere sulla vigilanza e la prevenzione per garantire che simili incidenti non si ripetano.

Sono disperate le condizioni di un bambino di quattro anni caduto in piscina senza che nessuno se ne accorgesse. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, 20 giugno, a Castrezzato, in provincia di Brescia, nel centro comunale gestito da Progetto Oasi Srl, come riporta Brescia Oggi. Il bambino si trovava assieme ai genitori, quando all’improvviso sarebbe sfuggito al loro controllo ed è finito in piscina. Il bambino, secondo le prime informazioni, non sapeva nuotare. Il trasporto all’ospedale di Bergamo. Quanto sia rimasto in piscina non è al momento ancora chiaro, ma i medici intervenuti si sono immediatamente accorti della gravità del caso e hanno disposto il trasferimento del bambino in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione pediatrica dove ora lotta tra la vita e la morte. 🔗 Leggi su Open.online

