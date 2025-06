Sfila il corteo degli 800 operai | E’ l’orgoglio metalmeccanico

Il corteo degli 800 operai, simbolo di orgoglio e determinazione metalmeccanica, attraversa le vie di Ancona come un fiume impetuoso. Tra bandiere, fumogeni e cori vibranti, si manifesta la forza di una comunità che non si arrende di fronte alle sfide. È l’Ancona che si rialza, che ieri mattina ha preso vita in piazza Cavour per riprendersi il futuro, sognando un domani di rinnovata speranza e resistenza.

Il corteo si snoda per le vie del centro come un fiume in piena. Centinaia di bandiere delle tre sigle sindacali si mescolano ai fischietti, agli striscioni, ai fumogeni, alle voci che si alzano in coro. C’è anche un furgone che accompagna gli 800 metalmeccanici riuniti per lo sciopero nazionale. È l’Ancona che non si arrende, quella che ieri mattina prima s’è radunata e ha riempito piazza Cavour per poi sfilare fino al porto scandendo slogan che sanno di battaglia operaia d’altri tempi: "Orgoglio metalmeccanico" si legge su uno striscione. Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno chiamato tutti alla mobilitazione, nell’ambito dello sciopero nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sfila il corteo degli 800 operai: "E’ l’orgoglio metalmeccanico"

