Sfide di padel per l’Admo tra sport e solidarietà

Il quinto torneo di padel in favore di Admo ha unito sport, divertimento e solidarietà, creando un’occasione unica per sensibilizzare i giovani sul dono del midollo osseo. Organizzato dal team Torresi e supportato da Mc Consulting, l’evento ha coinvolto oltre 25 squadre, dimostrando come lo sport possa essere una potente leva di cambiamento sociale. Ma chi si è aggiudicato il titolo di campione? Scopriamolo insieme!

Sport, divertimento e solidarietà al quinto torneo di padel in favore di Admo. Organizzata dal team Torresi e supportata da Mc consulting, l’iniziativa ha raccolto molti giovani fra i 18 e i 35 anni, che hanno avuto modo di conoscere l’associazione donatori del midollo osseo. Quest’anno le squadre in gara sono state 25, suddivise in categorie miste e maschili. A trionfare nel torneo misto sono stati Silvia Torresi e Francesco Caprara su Cristina Capitanio e Francesco Baldantoni, mentre i vincitori del torneo maschile sono stati Mario Mezza e Alessandro Furnari su Marco Massanelli e Marco Pesaola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sfide di padel per l’Admo tra sport e solidarietà

