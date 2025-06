Sette ciclomotori in fiamme nella notte a Firenze danneggiate anche tre auto

Notte di paura a Firenze, dove sette ciclomotori sono andati in fiamme in via Corcos, causando anche danni a tre auto vicine. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato il peggio, ma il mistero dietro questa vicenda resta ancora irrisolto. Un episodio che getta inquietudine sulla sicurezza urbana e invita a riflettere sull’importanza di vigilare sul territorio. La città si interroga: cosa si nasconde dietro questa notte di incendi?

FIRENZE – I vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest del comando di Firenze, sono intervenuti alle 3,35 di questa notte nel comune di Firenze in via Corcos, per un incendio che ha interessato 7 ciclomotori. In seguito alla diffusione delle fiamme sono rimaste danneggiate anche tre autovetture che si trovavano nelle immediate vicinanze dei motorini. Sul posto è stato richiesto anche l’intervento delle forze dell’ordine, ma nessuna . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

