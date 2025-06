Settantenne stuprata minacciata col coltello sulla porta di casa poi l’abuso e la fuga

In un attimo, la tranquillità di una donna di settanta anni si è trasformata in un incubo. La violenza si è consumata in modo brutale e rapido, lasciando dietro di sé un’onda di shock e dolore. Sotto la stretta supervisione della Procura, le forze dell’ordine sono al lavoro per garantire giustizia. La comunità ora si chiede come possa essere protetta da simili orrori.

Pistoia, 21 giugno 2025 – Tutto è avvenuto in maniera fulminea. La vittima non ha avuto alcuna possibilità, nè di reagire, nè difendersi, nè di chiedere aiuto. E sono febbrili, sotto la direzione della Procura della Repubblica, le indagini per identificare e assicurare alla giustizia, l'uomo che ha minacciato con un coltello, aggredito e violentato una donna di circa settanta anni che ha avuto la sventura di aprire la porta al malvivente. Il terribile episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì alle porte della città, nel popoloso quartiere della Vergine. Da quanto è stato possibile apprendere, in questa fase in cui le indagini sono ancora in corso, e grazie ad alcune testimonianze raccolte nella zona, la donna era in casa quando ha sentito suonare il campanello.

