A piĂą di 20 anni di distanza dal film che ha lanciato Bennifer, Seth Rogen ha recentemente ricordato la sua audizione per Gigli del 2003, spiegando quanto fossero compromettenti la sua audizione. Durante una recente ospitata al Jimmy Kimmel Live, Seth Rogen ha ricordato un imbarazzante provino per Amore estremo - Tough Love, film del 2003 con Ben Affleck e Jennifer Lopez. Rogen ha raccontato di aver tentato un provino che oggi considera "inaccettabile", ammettendo: "Se quel video uscisse, dovrei partire per un tour di scuse." Seth Rogen e il provino da dimenticare A volte, il tempo salva. Specie quando le proprie performance artistiche, riviste con gli occhi del presente, rischierebbero di trasformarsi in boomerang professionali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Seth Rogen: "Se sapessero cosa ho fatto per un'audizione, la mia carriera sarebbe finita"

