Sesto trionfo consecutivo alla 1000 Miglia | chi sono i dominatori della storica corsa

sesto trionfo consecutivo alla 1000 Miglia. Chi sono i dominatori di questa storica corsa? Dopo cinque intense giornate, 1900 km percorsi e oltre 400 auto storiche in gara, si conclude oggi a Brescia la quarantatreesima edizione, un’edizione speciale che ha richiamato il fascino delle epiche anteguerra e unito simbolicamente Nord, Sud, Est e Ovest d’Italia. A laurearsi campioni sono ancora loro, ...

Dopo 5 giornate di gara, 1900 chilometri percorsi e oltre 400 auto storiche in movimento, si è conclusa oggi a Brescia la quarantatreesima edizione rievocativa della 1000 Miglia. Un'edizione speciale, che ha riportato in vita l'itinerario a forma di “otto” delle epiche edizioni anteguerra, unendo simbolicamente, oltre che il Nord e il Sud, anche l'Est della costa adriatica all'Ovest di quella tirrenica. A laurearsi campioni sono ancora loro, Andrea Vesco e Fabio Salvinelli, che, alla guida della loro fedelissima Alfa Romeo 6C 1750 Ss del 1929, sono arrivati per la sesta volta consecutiva davanti a tutti, nonostante Daniel Andres Erejomovich e Gustavo Llanos non gli abbiano lasciato di certo vita facile con la loro 6C 1500 Ss del 1929, riuscendo anche a strappargli il primo posto al termine della quarta giornata di gara. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sesto trionfo consecutivo alla 1000 Miglia: chi sono i dominatori della storica corsa

