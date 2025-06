Sessione suppletiva Maturità | chi può partecipare Richieste scuole entro il 25 giugno ore 14

Se ti stai preparando per la sessione suppletiva degli esami di Maturità, è importante conoscere chi può partecipare e come richiederlo. Il Ministero dell'istruzione ha infatti fornito linee guida precise per le scuole, che devono presentare le richieste entro il 25 giugno alle ore 14. Se hai cause giustificate che ti hanno impedito di affrontare la prova nella sessione ordinaria, questa potrebbe essere la tua occasione per dimostrare il tuo impegno e ottenere il diploma.

Con nota del 18 giugno il Ministero dell'istruzione e del merito ha fornito le indicazioni per le scuole per richiedere le prove scritte per le sessioni suppletiva e straordinaria degli esami di Maturità. Le prove scritte suppletive sono destinate ai candidati impossibilitati a partecipare alla sessione ordinaria per cause giustificate. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

