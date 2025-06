Sessantotto Village 2025 | il programma dell’estate al Parco Talenti

L’estate romana si infiamma ancora di più con la XII edizione del Sessantotto Village 2025, l’appuntamento imperdibile al Parco Talenti. Con un programma ricco di musica, spettacoli e divertimento, questa festa all’aperto promette momenti indimenticabili per grandi e piccini. Preparatevi a ballare, cantare e vivere appieno il cuore pulsante di Roma! Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca ...

E' tornato uno degli eventi più attesi dell'estate romana: la XII edizione del Sessantotto Village, in scena fino a fine agosto 2025 al Parco Talenti, in via Corrado Alvaro – Largo Pugliese, Roma. Un cartellone ricchissimo di musica, spettacoli e intrattenimento a ingresso gratuito, pronto a far ballare, cantare e divertire tutta la città! Programma concerti di GIUGNO 2025. Ecco alcune delle serate imperdibili in calendario: 20 giugno: Santana Tribute Band. 21 giugno: OttoZero Dance Music.