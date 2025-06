Servizio Asacom tavolo istituzionale per migliorare qualità e condizioni contrattuali

Giovedì scorso, nella suggestiva cornice di Palazzo degli Elefanti, si è tenuto un incontro fondamentale promosso dal Comune di Catania per rafforzare il servizio Asacom, dedicato a garantire autonomia e comunicazione a circa 900 studenti con disabilità. Un momento di confronto e crescita, volto a migliorare qualità e condizioni contrattuali, che apre nuove prospettive per un futuro più inclusivo e solidale.

Giovedì scorso, nella Sala Giunta di Palazzo degli Elefanti, si è svolto un importante incontro istituzionale convocato dal Comune di Catania per discutere il futuro del servizio Asacom (Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione), rivolto a circa 900 alunni con disabilità delle scuole del.

