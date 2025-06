Servizi educativi per minori da 0 a 3 anni bando regionale riaperto | Stanziati 70 milioni di euro

l’educazione e alla cura dei piccoli è una priorità. La Regione Puglia ha riaperto il bando regionale, offrendo nuove opportunità alle famiglie con bambini da 0 a 3 anni e ampliando i posti nei servizi educativi. Con uno stanziamento di 70 milioni di euro, dimostriamo il nostro impegno concreto nel garantire un futuro più inclusivo e di qualità per i nostri piccoli cittadini. È il momento di cogliere questa grande occasione per investire nel loro futuro.

La Regione Puglia ha riaperto l’avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari nell’ambito dello 03 anni e l’ampliamento dell’offerta di posti disponibili nei servizi educativi per la prima infanzia. “Con un impegno finanziario di ben 70 milioni di euro, abbiamo ribadito che per noi, l’accesso a. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Servizi educativi per minori da 0 a 3 anni, bando regionale riaperto: "Stanziati 70 milioni di euro"

In questa notizia si parla di: servizi - educativi - anni - milioni

Scuola dell'infanzia, adeguamento al rush finale. "Più servizi educativi, crediamo nei nostri giovani" - Proseguono a ritmo sostenuto i lavori di adeguamento e rifunzionalizzazione della scuola dell'infanzia di via Rossini, un investimento nel futuro dei nostri giovani.

L'assessore all'Istruzione Mimmo Turano: "Offriamo a famiglie e studenti la possibilità di usufruire di servizi educativi in orario extrascolastico" Vai su Facebook

Servizi educativi per minori da 0 a 3 anni, bando regionale riaperto: Stanziati 70 milioni di euro; Sostegno all’educazione e all’istruzione da 0 a 6 anni, risorse per 7,5 milioni nelle Marche; Infanzia, quasi 3 milioni di euro ai comuni dell'Umbria: investire sui più piccoli per il futuro della regione.

Regione Puglia, 70 milioni per buoni educativi e posti nido - L’avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari con con figli da 0 a 3 anni è stato riaperto, l’offerta dei posti disponibili nei servizi educativi per la prima infanzia è stata potenziata. Secondo trmtv.it

Napoli, privatizzare i servizi educativi? "Non possono pagare sempre le famiglie - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Lo riporta msn.com