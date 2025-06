SERIE C - IL MERCATO Gorgone in corsa per la panchina della Triestina Saporiti all’Empoli

Nel vivo del mercato di Serie C, la corsa per la panchina della Triestina si infiamma. Tra i nomi più caldi spiccano Giorgio Gorgone, ex Lucchese e alabardato da calciatore, e Massimo Donati, già sondato prima della sua esperienza in Grecia. La lotta si fa serrata per guidare la squadra in una stagione cruciale, segnata da una penalizzazione pesante. E’, invece,...

Per i "nostalgici" del mercato di serie "C" relativo ai giocatori rossoneri della passata stagione, ecco alcune "voci". Sembra essere una corsa a due per la panchina della Triestina (l’anno prossimo in Lega "Pro" partirà con una penalizzazione di 7 punti in classifica) tra l’ex trainer della Lucchese, Giorgio Gorgone, per altro un ex alabardato come calciatore e Massimo Donati (che era stato già sondato prima che andasse in Grecia). E’, invece, ufficiale il passaggio di Tumbarello al Perugia: ha firmato un biennale. Il portiere Coletta ed il laterale sinistro Antoni sono ad un passo dal San Marino, in serie "D", mentre Fedato è finito nel mirino della Pistoiese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - SERIE "C» - IL MERCATO. Gorgone in corsa per la panchina della Triestina. Saporiti all’Empoli

In questa notizia si parla di: serie - mercato - gorgone - corsa

Mercato, continua la corte del Manchester City alla Serie A: nel mirino un big del Milan - Il Manchester City non smette di puntare i riflettori sulla Serie A, con un occhio attento al futuro.

SERIE C» - IL MERCATO. Gorgone in corsa per la panchina della Triestina. Saporiti all’Empoli; Lucchese: corsa contro il tempo per l'iscrizione in Serie C dopo il fallimento; Lucchese: Fallimento e Svincolo Tesserati, Sfida per Iscrizione in Serie C.

SERIE "C» - IL MERCATO. Gorgone in corsa per la panchina della Triestina. Saporiti all’Empoli - Per i "nostalgici" del mercato di serie "C" relativo ai giocatori rossoneri della passata stagione, ecco alcune "voci". Lo riporta msn.com

Lucchese: corsa contro il tempo per l'iscrizione in Serie C dopo il fallimento - E, a quanto si dice, Gorgone sarebbe già finito nel mirino di diverse squadre di categoria ... Si legge su msn.com