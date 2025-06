serie c carpi si cercano 6 profili

squadra altamente qualificata e motivata, pronta a valorizzare i giovani talenti e a rafforzare il gruppo. La ricerca di sei profili professionali rappresenta un passo strategico per ambire ai migliori risultati nel prossimo campionato di Serie C. Con un progetto solido e una rosa ancora da definire, il Carpi si prepara a scrivere un nuovo capitolo entusiasmante della sua storia.

Il Carpi annuncerà a breve mister Cassani, il cui staff potrebbe vedere anche l’arrivo di un quinto elemento come match analyst al fianco di Malaguti, Araldi, Tomasini e Godi. Il ds Bernardi è concentrato sulla costruzione della rosa, che non necessita di grossi cambiamenti. Saranno 6 le pedine da aggiungere ai 18 già sotto contratto, salvo partenze. Considerando anche che la lista quest’anno comprende anche i 2005, il Carpi avrà bisogno di un vice Sorzi, visto che Lorenzi sarà mandato in prestito in D. In difesa, che sarà a 3, ci sono già come centrali Zagnoni, Panelli, Rossini e Lombardi (primo colpo dal Lentigione), poi Verza adattabile come braccetto, manca un altro braccetto che faccia anche l’esterno mancino da aggiungere sulle corsie a Tcheuna, Cecotti, Visani e lo stesso Verza (Rigo il sogno, ma per ora la Virtus Verona lo vuole tenere). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net