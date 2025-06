Serie B Spezia su Camarda e Vivarini ai dettagli col Pescara | il punto sulle trattative

Nel cuore della Serie B, Spezia si concentra su Camarda e Vivarini, con il Pescara pronto a sfidare le trattative più calde. Come in Serie A, anche qui le decisioni di mercato sono ancora in evoluzione, mentre il Palermo ha già ufficializzato Pippo Inzaghi, dando il via a una sessione di acquisti strategici. La lotta per la promozione si fa sempre più avvincente: scopriamo gli ultimi aggiornamenti e le mosse delle squadre coinvolte.

Pio Esposito scala la classifica marcatori in Serie B, altro gol con lo Spezia! - Francesco Pio Esposito continua a brillare con lo Spezia, segnando un altro gol contro il Cosenza e scalando la classifica marcatori della Serie B.

Pianeta Serie B ha chiesto all'intelligenza Artificiale di Chat GBT Se... Vivarini fosse rimasto al Catanzaro: ? Calcio Champagne e Catanzaro in Serie A ? Iemmello 30 gol ? Invito di Guardiola per un amichevole col Manchester City ? Sassuolo primo in clas Vai su Facebook

Serie B, Spezia su Camarda e Vivarini ai dettagli col Pescara: il punto sulle trattative; Tutte le notizie; Spezia, non solo Camarda per l'attacco. Spunta anche il nome di Raimondo.

Lo Spezia lavora ad un’operazione Pio-bis e pensa al gioiello Camarda del Milan - Ad appena 17 anni, Camarda si trova di fronte ad una stagione bivio: il Milan valuta quello che può essere il percorso migliore per farlo crescere e dopo aver visto la trasformazione di Pio allo Spezi ... Si legge su msn.com

Serie B, Catanzaro-Spezia: Vivarini va sul sicuro, Alvini punta su Bastoni - il girone C di Serie C è stato dominato (con numeri da record) proprio dalla squadra di Vivarini con 30 vittorie su 38 partite (e 102 gol fatti). Lo riporta tuttomercatoweb.com