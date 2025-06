Serie B domani il play out Salernitana-Sampdoria Serse Cosmi | Terribile per condizione psicologica Al 65% dico Samp

Domani si accende il palcoscenico della Serie B con il play-out tra Salernitana e Sampdoria, un match che promette emozioni forti e sfide decisive. Serse Cosmi, allenatore noto per la sua determinazione, ha espresso un quadro psicologico complesso, prevedendo una vittoria della Samp al 65%. La partita sarĂ un vero banco di prova: l'esito potrebbe cambiare le sorti di entrambe le squadre e scrivere una nuova pagina nel calcio italiano.

Intervistato da la Gazzetta dello Sport, Serse Cosmi è intervenuto riguardo il play-out di Serie B che si giocherĂ nella serata di domani tra Salernitana e Sampdoria all'Arechi di Salerno. DICHIARAZIONI – «Devo fare una premessa. Innanzitutto il .

