Serie B Cessione Monza Burdisso atteso lunedì in città

Sono ore frenetiche in casa di un Monza che potrebbe diventare americano in tempi brevi. La cessione della proprietĂ , da Fininvest al fondo statunitense con referente Mauro Baldissoni, prende sempre piĂą forma. La sensazione tuttavia è che ci sia ancora lavoro da fare per portare a termine la trattativa, considerando pure che la societĂ italiana non si sbottona particolarmente. L'acquisizione del club biancorosso (valutato in un primo momento 30 milioni) potrebbe avvenire, come anticipato, ad una cifra intorno a quota 90. Da capire eventualmente la percentuale della quota di maggioranza che il gruppo americano rileverĂ all'inizio: si parla del 7080% subito, per poi arrivare al 100% entro l'anno successivo.