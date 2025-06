Sergio Castellitto | Ammiro mio figlio Pietro per essere riuscito a liberarsi di noi genitori ha un talento caotico

Sergio Castellitto, il celebre attore di Conclave, sorprende ancora e ammira il talento caotico di suo figlio Pietro nel liberarsi di noi genitori. Ospite al Filming Italy Sardegna Festival, ha condiviso pensieri sulla controversa vicenda di Francis Kaufmann e sulla polemica di Matilda De Angelis riguardo al premio ex aequo ai Nastri. La sua saggezza e umorismo ci invitano a riflettere sulle sfide e le eccentricità della vita familiare e artistica.

L'attore di Conclave, ospite al Filming Italy Sardegna Festival, ha anche commentato il caso di Francis Kaufmann e la polemica sollevata da Matilda De Angelis sul premio ex aequo vinto ai Nastri. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sergio Castellitto: «Ammiro mio figlio Pietro per essere riuscito a liberarsi di noi genitori, ha un talento caotico»

