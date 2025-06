serata di corse al savio premio club ippodromo

Questa sera, l’ippodromo del Savio si anima con una serata di corse emozionanti! L’ultimo appuntamento della prima settimana promette adrenalina e sfide avvincenti, con sette corse degne di nota a partire dalle 21. La gara più attesa, il Premio Club Ippodromo, vedrà affrontarsi campioni e outsider in un miglio ricco di suspense. Non perdere l’occasione di vivere un evento unico tra passione e spettacolo!

L’ultimo appuntamento della prima settimana di attività dell’ ippodromo del Savio andrà in scena questa sera, con un convegno appassionante composto da sette corse che prenderanno il via alle 21. La prova a maggior dotazione abbinata al Premio Club Ippodromo è collocata come quinta corsa del palinsesto ed è un miglio che vede impegnati sei cavalli tra i quali spiccano le notevoli chance di Ercules Bar, carta di Antonio Di Nardo, che tenterà la fuga in avanti contro la rientrante Elite D’Arc, con Davide Di Stefano ed Elva Jet, che Lorenzo Baldi presenta con ottimistiche aspettative anche in chiave vittoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it