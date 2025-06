Sequestro struttura alberghiera abusiva Assessora Armato | Conciliare lo sviluppo dell’accoglienza con il rispetto delle regole

Nel cuore di Loreto, un intervento decisivo ha portato al sequestro di una struttura alberghiera abusiva in fase di realizzazione, sottolineando l’impegno delle autorità nel salvaguardare il nostro territorio. L’assessora Armato evidenzia come questo intervento, condotto su ordine della magistratura dalla Polizia Locale in collaborazione con il SUAP, sia fondamentale per conciliare sviluppo e rispetto delle regole nel settore turistico. È essenziale continuare a coniugare accoglienza e legalità per un futuro sostenibile e sicuro.

Sequestro struttura alberghiera abusiva in via di realizzazione a Vico Gelso a Loreto. Assessora Armato: “L’intervento condotto su ordine della magistratura dalla Polizia Locale, che collabora quotidianamente con il SUAP, dimostra l’importanza di contrastare l’illegalità nel settore turistico”. Gli agenti dell’Unità Operativa Tutela Edilizia della Polizia Locale di Napoli, nell’ambito di un’attività di indagine delegata . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Sequestro struttura alberghiera abusiva, Assessora Armato: “Conciliare lo sviluppo dell’accoglienza con il rispetto delle regole”

