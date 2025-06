Sequestra lo scuolabus per lo stipendio in ritardo e viene aggredito dai datori di lavoro | 29enne in ospedale

Una vicenda incredibile scuote la tranquillità della comunità: un giovane di 29 anni, preoccupato per lo stipendio in ritardo, ha sequestrato uno scuolabus, scatenando una reazione violenta da parte dei datori di lavoro. L’episodio, che ha portato il giovane in ospedale dopo un’aggressione sotto casa, solleva molte domande sulla gestione delle relazioni lavorative e sulla sicurezza dei lavoratori. Continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa inquietante vicenda.

Un giovane di 29 anni ha sequestrato lo scuolabus della cooperativa di cui è socio dopo aver saputo che avrebbe preso in ritardo lo stipendio. In reazione, i datori di lavoro lo avrebbero raggiunto sotto casa e lì lo avrebbero aggredito con calci e pugni. Sul caso stanno indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: scuolabus - stipendio - ritardo - aggredito

