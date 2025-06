Sepolto vivo | tradimento e finale amaro nelle anticipazioni di fine giugno

Le anticipazioni di fine giugno di "Tradimento" promettono colpi di scena mozzafiato, tra sepolti vivi, tradimenti e finali amari. La soap turca, amata dal pubblico di Canale 5, si prepara a sconvolgere gli spettatori con trame sempre più intense e imprevedibili. I prossimi episodi vedranno Kahraman e gli altri protagonisti alle prese con scelte difficili e rivelazioni sorprendenti, lasciando tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

anticipazioni e sviluppi delle prossime puntate di tradimento. Le prossime settimane della soap turca porteranno numerosi colpi di scena, mantenendo alta l’attenzione del pubblico grazie a trame intense e imprevedibili. La serie, trasmessa su Canale Cinque, continua a registrare ottimi ascolti grazie alla capacità di coinvolgere gli spettatori con situazioni drammatiche e suspense crescente. le vicende principali nelle prossime puntate. kahraman in grave pericolo. Uno dei momenti più critici sarà quello che vedrà Kahraman coinvolto in un incidente che metterà a rischio la sua vita. Dopo aver salvato Ozan da un pericolo imminente, il protagonista si troverà sepolto vivo sotto una catasta di terra, scaricata da un camion. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Sepolto vivo: tradimento e finale amaro nelle anticipazioni di fine giugno

In questa notizia si parla di: tradimento - anticipazioni - sepolto - vivo

Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 maggio 2025 - Oggi, 13 maggio 2025, sveliamo le anticipazioni delle soap più amate: "Beautiful", "Tradimento", "The Family" e "La Promessa".

Nella trama il grave incidente di Kahraman che rimane sepolto sotto a un carico di terra. Ma non è tutto. Cosa vedremo nel prossimo episodio. Vai su Facebook

Tradimento, anticipazioni domani 12 giugno: non c'è scampo per Mualla; Tradimento: Kahraman chiede a Oylum di sposarlo | Anticipazioni; Il conte di Montecristo, su Rai 1 il gran finale: negli ultimi episodi Mercedes diventa decisiva per il futuro di Edmond.

Tradimento, anticipazioni dal 22 al 27 giugno: la fine di Ipek dopo il finto suicidio, grave incidente per Kahraman - La trama degli episodi in onda da domenica 22 giugno a venerdì 27 giugno ... Scrive fanpage.it

Tradimento, anticipazioni 27/6: Kahraman sepolto vivo sotto un carico di terriccio - Kahraman viene operato d'urgenza e finisce in terapia intensiva, mentre gli ex coniugi Yenersoy scoprono che Dundar è il loro figlio biologico ... Da it.blastingnews.com