Senza armi? Auguri all’Italia La riflessione di Sisci

La manifestazione contro le armi, in un periodo di guerre, è come rinunciare al pane durante una carestia, all’acqua durante la siccità. È l’eccezionalità della situazione, il dramma estremo che fa impazzire qualcuno, e spinge la maggioranza a escludere e marginalizzare i pazzi che vogliono affrontare la guerra, la carestia la siccità senza armi, pane o acqua. In teoria la politica raccoglie i voti di coloro che vogliono negare la realtà (non c’è guerra, carestia o siccità). In realtà porta voti alla maggioranza che riconosce la realtà – che la guerra c’è, non è inventata. Oppure c’è altro. All’origine della civiltà occidentale e dei suoi due poemi fondanti, l’Iliade e l’Odissea c’è la storia della inascoltata Cassandra che avverte: il cavallo che pare il dono dei greci in fuga porta invece nel ventre quelli che distruggeranno Troia. 🔗 Leggi su Formiche.net