sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo

Quando la testimonianza diretta aiuta a comprendere ancora di più l'importanza di donare. E' accaduto proprio questo, con ben 21 nuovi iscritti all'associazione donatori midollo osseo, nel corso del doppio incontrospettacolo organizzato dall'Admo di Ascoli, all'ospedale 'Mazzoni', con il coinvolgimento degli studenti del corso di laurea triennale in infermieristica e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia dell'Università politecnica delle Marche. Nel corso della giornata di sensibilizzazione nei confronti degli studenti universitari alla donazione volontaria del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche, dal titolo 'Alla ricerca del tipo giusto' e promossa in collaborazione con il direttore del corso di laurea triennale in infermieristica, Stefano Marcelli, e con l'Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, l'Admo ha proposto la rappresentazione teatrale 'Il gomitolo' ideata e realizzata da Laura Baleani e Rita Grilli.