Senigallia pagherà 122mila euro per la Bobo Vieri Padel Cup Battisti M5s | Era meglio giocassero nel giardino di casa loro

Senigallia si trova al centro di un acceso dibattito: 122mila euro sono stati destinati dal Comune per ospitare il torneo di padel di Bobo Vieri, suscitando le critiche di Paolo Battisti del Movimento 5 Stelle. La domanda che molti si pongono è: vale davvero la pena investire questa cifra in un evento sportivo, quando ci sono esigenze più impellenti? Eppure, forse, sarebbe stato meglio lasciar giocare Vieri nel suo giardino di casa.

SENIGALLIA – Paolo Battisti, del gruppo territoriale della Val Misa del Movimento 5 Stelle protesta per la scelta del sindaco di Senigallia Massimo Olivetti e della sua giunta di destinare 122mila euro a Bobo Vieri al fine di poter ospitare il suo torneo di Padel. «Praticamente – attacca. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Senigallia pagherà 122mila euro per la "Bobo Vieri Padel Cup". Battisti (M5s): «Era meglio giocassero nel giardino di casa loro»

Con Deliberazione della Giunta Comunale n 125, Olivetti e i suoi ignoti Assessori hanno deciso di dare 122mila euro all'Ex calciatore Bobo Vieri per il suo torneo di Padel.

