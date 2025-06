Senigallia culla della difesa legittima Tre giorni di seminario

Seigallia si prepara ad accogliere il VII Seminario Nazionale di Difesa Legittima Sicura, un appuntamento ormai simbolo per professionisti e appassionati del settore. Dal 27 al 29 giugno, la città diventerà il palcoscenico di tre intense giornate di approfondimento su temi caldi come prevaricazione, difesa preventiva e il potere delle parole. Un’occasione imperdibile per scoprire come il linguaggio possa fare la differenza nelle situazioni di conflitto, plasmando il futuro della difesa legittima.

Torna a Senigallia una appuntamento ormai tradizionale, il VII Seminario Nazionale di Difesa Legittima Sicura, una tre giorni da venerdì 27 a domenica 29 giugno. Particolarmente attuale il tema di questa settima edizione che farĂ arrivare in cittĂ almeno una sessantina di persone da tutta Italia, vale a dire " La potenza delle parole. Prevaricazione, efficace difesa preventiva e composizione dei conflitti: il linguaggio e le sue implicazioni giuridiche ": interveranno venerdì 27 alle 20.30 alla sala congressi dell’hotel HR, Gianni Marasca (Presidente Ordine Avvocati Ancona), Roberto Paradisi (Coordinatore nazionale Difesa Legittima Sicura), Ruggero Dicuonzo e Serena Bizzarri (Sostituti Procuratori Ancona), Maddalena Saturni (Giudice civile Tribunale di Padova), Silvia Sacchetti (Semiologa e istruttrice di karate), Caterina Puntillo (Content creator, istruttrice judo): presenti pure l’Assessore a Servizi Sociali e Pari OpportunitĂ di Senigallia Cinzia Petetta, la Responsabile dei Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni Giuseppina Campolucci, il Responsabile del Metodo Globale di Difesa (Mga) della Fijlkam (Federazione italiana judo, lotta, karate e arti marziali) Enzo Failla e la medagliata olimpica di judo Lucia Morico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Senigallia "culla" della difesa legittima. Tre giorni di seminario

