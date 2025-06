Senatori ingaggi ds e italiani | come RedBird sta rivisitando il modello Milan

Il mondo del calcio si trasforma, e anche il Milan sta vivendo una rivoluzione epocale. RedBird, con la sua visione innovativa e il background di Elliott, sta rivisitando il modello tradizionale, aprendo nuove strade per il futuro rossonero. La scorsa stagione fallimentare ha spinto a mettere in discussione vecchi dogmi, rendendo tutto più dinamico e strategico. E ciò che prima era “tabù” ora diventa opportunità di crescita e innovazione.

