Senaldi schiaffeggia l'Europa sul Medio Oriente, ma rimane solo una spettatrice impotente. In un mare di caos e conflitti che dilaniano quella regione, ci chiediamo quale sia il nostro ruolo e come possiamo contribuire a fermare questo fiume in piena. A questa domanda cruciale, Pietro Senaldi ha cercato di offrire una risposta nel suo intervento in collegamento da 4 di ...

Nel marasma generale che sta capitando davanti ai nostri inermi occhi in Medio Oriente, con Israele che dopo aver raso al suolo Gaza è impegnata in un altro conflitto sul fronte iraniano, molti si chiedono qual è il nostro ruolo. Cosa possiamo fare, come Europa e come Italia, per arginare un fiume che deborda ovunque? A questo legittimo quesito ha provato a offrire una risposta Pietro Senaldi, intervenuto in collegamento con lo studio di 4 di Sera nel corso della puntata del 21 giugno: “L'Iran non intende dialogare con l'Europa. Proviamo a darci un ruolo che, purtroppo, i nostri interlocutori non ci riconoscono”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Senaldi schiaffeggia l'Europa sul Medio Oriente: “Solo una spettatrice”

