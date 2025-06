Senago | veicoli e rifiuti abbandonati giro di vite

Senago intensifica la lotta contro veicoli e rifiuti abbandonati, con interventi decisi della polizia locale e nuove telecamere per un controllo più efficace. Dopo il recupero di autocarri abbandonati, il Comune si impegna a contrastare il fenomeno, assicurando che i costi di rimozione e demolizione siano sostenuti dall’azienda responsabile. È un passo importante verso un ambiente più pulito e sicuro per tutti i cittadini.

Recupero di alcuni veicoli abbandonati sul territorio da parte della polizia locale e in arrivo nuove telecamere per contrastare il fenomeno di abbandono dei rifiuti. Giro di vite del Comune, rimossi alcuni autocarri abbandonati. Tutti i costi per la rimozione e demolizione, pari a quasi 5mila euro, saranno a carico dell’azienda che ha in gestione il mezzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Senago: veicoli e rifiuti abbandonati, giro di vite

