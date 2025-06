Seminario sulla difesa personale con apericena a Calci

Sabato 5 luglio, partecipa al nostro seminario sulla difesa personale, un evento che unisce teoria e pratica in un’esperienza coinvolgente. Imparerai a riconoscere i segnali di pericolo, potenziando la tua sicurezza attraverso esercizi mirati e tecniche efficaci, il tutto accompagnato da un gustoso apericena a calci. Non perdere questa occasione di crescere in consapevolezza e capacità: la tua sicurezza inizia con l’educazione e la preparazione.

Sabato 5 luglio è in programma un seminario teorico-pratico dedicato alla prevenzione dei pericoli e alla difesa personale, con particolare attenzione al ruolo della consapevolezza e del linguaggio non verbale. L’iniziativa intende approfondire l’importanza di comprendere i movimenti del corpo, i. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Seminario sulla difesa personale con apericena a Calci

